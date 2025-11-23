Трамп: США будут и дальше продавать НАТО оружие для Украины

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что США не прекращают поставки масштабных партий вооружения странам НАТО с целью их последующей отправки в Украину.

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — заявил он в социальной сети Truth Social.

Какую цифру под «огромным» количеством подразумевал американский лидер, не уточняется.

Также Трамп в очередной раз заявил, что если бы на президентских выборах в 2020 году победил он, а не его предшественник Джо Байден, то украинского конфликта могло и не быть вовсе.

