Стал известен главный претендент на пост советника Трампа по нацбезопасности

Миллер стал главным претендентом на пост советника Трампа по нацбезопасности

Замглавы администрации и советника президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер является основным кандидатом на пост советника главы государства по нацбезопасности, сообщает портал Axios .

В статье отметили, что Миллер, который стал одним из архитекторов жесткой иммиграционной политики Белого дома, выразил интерес к новой должности после увольнения Майка Уолтца, которого Трамп выдвинул на пост постпреда при ООН.

Временно обязанности руководителя Совета национальной безопасности выполняет госсекретарь Марко Рубио. Однако он и так сильно загружен работой в Госдепартаменте.

Из материала следует, что Миллер оптимизировал работу Совета по внутренней безопасности, который при меньшем штате стал «намного эффективнее» Совета нацбезопасности. Трамп предпочитать совмещать ключевые посты между ближайшими советникам, поэтому Миллер может как получить новую должность, так и сохранить текущие обязанности.

Накануне американский телеканал Fox News сообщил, что советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои посты. Увольнение Уолтца и Вонга связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal в марте текущего года.