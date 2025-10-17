Стал известен формат встречи Трампа и Зеленского

Трамп проведет обеденную встречу с Зеленским и улетит во Флориду

Американский президент Дональд Трамп ограничится краткой встречей с Владимиром Зеленским в рамках официального обеда, после чего незамедлительно покинет Вашингтон, сообщает РИА Новости .

Согласно опубликованному расписанию, Зеленский прибывает в Белый дом в пятницу в 20:00 по московскому времени, где состоится закрытая обеденная встреча. Уже в 22:00 Трамп отправится во Флориду.

Ранее сообщалось, что по прилете в США Зеленского встречали лишь сотрудники его собственного офиса и пилоты самолета, без традиционных протокольных мероприятий высокого уровня.

Такое расписание визита Зеленского эксперты расценивают как демонстрацию сдержанной позиции Белого дома в условиях продолжающегося обсуждения возможной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.