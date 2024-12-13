США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

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Вашингтон не пустит в страну грузинских членов правительства

Вашингтон не пустит в страну около 20 членов правительства, законодателей и правоохранителей Грузии, сообщает РИА Новости .

Ранее власти США приостановили стратегическое партнерство с Тбилиси из-за решения грузинских властей заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз.

После этого решения в Грузии начались протесты оппозиции, которые перерастали в стычки с полицией и попытками сжечь здание парламента, но позже начали заканчиваться мирно.