США ввели санкции в отношении основателя «Грузинской мечты»

В письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах РФ».

Это означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес. Ограничения не распространяются на компании, доля в которых принадлежит Иванишвили, в случае если они не были внесены в перечень отдельно.

В Грузии 28 ноября начались протесты. Бурную реакцию протестующих вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отказаться поднимать вопрос о вступлении страны в Евросоюз раньше 2028 года.

Возмущенные люди стали перекрывать проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Латвия, Литва и Эстония может ввести санкции против представителей властей Грузии, которые подавляют якобы законные беспорядки в Тбилиси. По его словам, страны Балтии уже договорились о совместном введении национальных санкций.