Глава МИД Эстонии пригрозил санкциями властям Грузии

сегодня в 23:13

Прибалтийские страны могут ввести санкции против властей Грузии

Латвия, Литва и Эстония может ввести санкции против представителей властей Грузии, которые подавляют беспорядки в Тбилиси, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», — цитирует слова дипломата RT.

В Тбилиси четвертый день представители оппозиции устраивают беспорядки.

Накануне они пытались сжечь здание парламента, устраивали баррикады на улицах и обстреливали полицейских из пиротехники.