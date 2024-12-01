Глава МИД Эстонии пригрозил санкциями властям Грузии
Прибалтийские страны могут ввести санкции против властей Грузии
Латвия, Литва и Эстония может ввести санкции против представителей властей Грузии, которые подавляют беспорядки в Тбилиси, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии», — цитирует слова дипломата RT.
В Тбилиси четвертый день представители оппозиции устраивают беспорядки.
Накануне они пытались сжечь здание парламента, устраивали баррикады на улицах и обстреливали полицейских из пиротехники.