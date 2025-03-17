США возобновят военную помощь Украине в прежнем объеме

Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что военная помощь и обмен разведывательными данными с Украиной возобновлены в прежних объемах, пишет ТАСС .

«Поставки военной помощи США (Киеву - ред.) возобновлены, — заявил он.

Ранее Associated Press, ссылаясь на источники в администрации американского президента, заявлял, что у Украины полностью закончились запасы тактических ракет ATACMS.

По имеющимся данным, ранее Киев получил от Штатов менее 40 таких ракет и все они закончились еще в конце января.

Белый дом объявил о прекращении поставок вооружений ВСУ после срыва подписания соглашения о разработке месторождений на Украине.