США возобновят военную помощь Украине в прежнем объеме
Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что военная помощь и обмен разведывательными данными с Украиной возобновлены в прежних объемах, пишет ТАСС.
«Поставки военной помощи США (Киеву - ред.) возобновлены, — заявил он.
Ранее Associated Press, ссылаясь на источники в администрации американского президента, заявлял, что у Украины полностью закончились запасы тактических ракет ATACMS.
По имеющимся данным, ранее Киев получил от Штатов менее 40 таких ракет и все они закончились еще в конце января.
Белый дом объявил о прекращении поставок вооружений ВСУ после срыва подписания соглашения о разработке месторождений на Украине.