Запасы иссякли: у Украины закончились все ракеты ATACMS

сегодня в 10:23

Associated Press, ссылаясь на источники в администрации американского президента, заявляет, что у Украины полностью закончились запасы тактических ракет ATACMS, сообщает ТАСС .

По имеющимся данным, ранее Киев получил от Штатов менее 40 таких ракет и все они закончились еще в конце января.

Бывший глава Пентагона Ллойд Остин и другие высокопоставленные представители Минобороны США неоднократно подчеркивали, что ATACMS поставляются ВСУ ограниченно, а приоритет — у других видов вооружений.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — американские тактические ракеты малой и средней дальности, которые запускаются с установок HIMARS. Они способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракеты оснащены различными типами боеголовок, включая кассетные.

Ранее стало известно о решении США возобновить поставки военной помощи Украине через аэропорт Жешув-Ясенка в Польше.