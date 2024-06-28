США возобновят поставки боеприпасов Израилю

Израиль получит американские бомбы после приостановки поставок боеприпасов из США, пишет ТАСС .

«Около 1,7 тыс. бомб будут доставлены после завершения операции еврейского государства в Рафахе», — сообщает российское агентство со ссылкой на портал Axios.

Ранее сообщалось, что Вашингтон наращивает свои силы на Ближнем Востоке.

Эта операция предназначена для возможной эвакуации американцев при начале боевых действий между Израилем и «Хезболлах».

США также заявляли о намерении продать Израилю 50 истребителей F-15.