В Вашингтоне готовятся к военному противостоянию Израиля и «Хезболлах»

США наращивает военную группировку на Ближнем Востоке для спасения американцев при начале боевых действий между Израилем и «Хезболлах», пишет РИА Новости .

«Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США», — говорится в сообщении NBC News, на которое ссылается агентство.

Источник телеканала добавил, что противостояние сил может начаться в ближайшее время.

США могут привлечь к спасательной операции и союзников в этом регионе.

Ранее сообщалось, что военные ливанского движения «Хезболлах» уничтожили израильский броневик.