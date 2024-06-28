В Вашингтоне готовятся к военному противостоянию Израиля и «Хезболлах»
США наращивает армейскую группировку на Ближнем Востоке
США наращивает военную группировку на Ближнем Востоке для спасения американцев при начале боевых действий между Израилем и «Хезболлах», пишет РИА Новости.
«Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США», — говорится в сообщении NBC News, на которое ссылается агентство.
Источник телеканала добавил, что противостояние сил может начаться в ближайшее время.
США могут привлечь к спасательной операции и союзников в этом регионе.
Ранее сообщалось, что военные ливанского движения «Хезболлах» уничтожили израильский броневик.