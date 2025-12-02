Администрация США усилила давление на украинскую делегацию во время переговоров 30 ноября во Флориде, используя символические и практические рычаги для ускорения подписания мирного соглашения, сообщает aif.ru .

Переговоры между представителями США и Украины прошли 30 ноября в элитном гольф-клубе Shell Bay Club во Флориде. Эксперты считают, что выбор неофициального места встречи и поведение американской стороны, в частности уход Дональда Трампа играть в гольф во время обсуждений, стали демонстративным сигналом для Киева.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова отметила, что проведение переговоров в гольф-клубе свидетельствует о низкой значимости встречи для Вашингтона. По ее словам, подобный формат унижает статус украинской делегации и подчеркивает неравенство сторон.

Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук также назвал переговоры в гольф-клубе позорными для Киева, указав на отсутствие легитимной власти и снижение статуса украинских представителей.

Политолог Малек Дудаков рассказал, что США поставили жесткие сроки для подписания мирного соглашения — сначала до Дня благодарения, теперь до Рождества. По его словам, Вашингтон готов использовать все рычаги давления, включая ограничение передачи разведданных и усиление антикоррупционных расследований против украинского руководства.

Дудаков подчеркнул, что угроза уголовного преследования становится инструментом контроля над переговорщиками. Он не исключил, что новые коррупционные скандалы могут затронуть ключевых представителей украинской власти, включая Владимира Зеленского и Рустема Умерова.

Эксперты считают, что США демонстративно понизили статус украинской делегации, сигнализируя о нежелании соблюдать дипломатические условности. По мнению Дудакова, Вашингтон ожидает от Киева конкретных решений до 25 декабря и усиливает давление по всем направлениям.