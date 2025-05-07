США считают абсурдом, что РФ и Украина не обсуждают окончание конфликта

Вэнс: США хотят, чтобы РФ и Украина начали говорить, и готовы участвовать в этом

Соединенные Штаты желают, чтобы Россия и Украина начали разговаривать друг с другом. США готовы принимать участие в этом процессе, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости .

В Соединенных Штатах считают абсурдом, что РФ и Украина до сих пор не начали обсуждать пути окончания конфликта.

Вэнс добавил, что Соединенные Штаты желают не 30-дневного перемирия, а долгосрочного урегулирования кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что для заключения мирного соглашения РФ нужно будет отказаться «от всей Украины». По словам политика, если бы он не вмешался, Москва бы боролась «за всю Украину».