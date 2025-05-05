Президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что для заключения мирного соглашения России необходимо будет уступить территории на Украине, которые она взяла под свой контроль, сообщает RT .

«России придется отказаться от всей Украины», — подчеркнул американский лидер.

Вместе с тем, Трамп добавил, если бы не его вмешательство, Россия бы боролась «за всю Украину».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что Украина не сможет заставить Россию вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.

Представители МИД России также отметили, что Москва не позволит Украине восстановить границы 1991 года.