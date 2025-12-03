США раскрыли один из ключевых пунктов спора в переговорах по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал один из ключевых пунктов спора в рамках переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются (под контролем Киева — ред.)», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Вашингтон предпринял попытки разобраться в вопросе и достиг определенного прогресса в определении того, с чем могут жить украинцы и что сможет обеспечить им гарантии безопасности в будущем.

При этом госсекретарь США назвал конфликт на Украине «самым нелогичным», так как в нем «никто не выигрывает в традиционном смысле».

Ранее состоялись переговоры делегаций США и Украины во Флориде. Они зашли в тупик в вопросе территориальных уступок. При этом госсекретарь США и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров назвали встречу продуктивной.

