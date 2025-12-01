США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде зашли в тупик в вопросе территориальных уступок, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

По словам источника, Киев «не готов уступить территорию». При этом госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу «продуктивной». По их словам, по другим вопросам был достигнут прогресс.

На встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине.

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф организовал еще одну встречу с делегацией из Украины во Флориде в США. В ней со стороны киевского режима участвует секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

На прошлых переговорах, которые прошли во Флориде 30 ноября, американская и украинская делегации говорили про комплексный план. Среди пунктов есть территориальные изменения, а также ограничения суверенитета Украины.

