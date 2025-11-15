США провели испытания по сбросу ядерной бомбы B61-12 на истребителе F-35
Американские специалисты провели крупнейшую серию летных испытаний модернизированной ядерной бомбы B61-12, сбросив инертные боеприпасы с истребителя F-35 на полигоне Тонопа в Неваде, сообщает РБК.
Как сообщила лаборатория Sandia при Минэнерго США, тесты с 19 по 21 августа стали «значимой вехой» в оценке эффективности оружия и впервые включали термическую подготовку боеприпаса на борту самолета.
Испытания подтвердили соответствие обновленного термоядерного оружия, представляющего собой модификацию бомбы 1960-х годов, современным экологическим требованиям. Национальное управление по ядерной безопасности уже завершило программу продления срока службы B61-12 на 20 лет.
Руководитель программы Джеффри Бойд отметил, что столь масштабные испытания не планируются в обозримом будущем, что подчеркивает завершающий этап модернизации этого компонента ядерного арсенала США.
