США проведут переговоры с Европой и Украиной для сближения позиций с Россией
Рубио: США проведут переговоры с Европой и Украиной
Вашингтон запускает интенсивные консультации с европейскими союзниками и Киевом, пытаясь найти точки соприкосновения с Москвой по украинскому урегулированию, сообщает РИА Новости.
«Переговоры в ближайшие дни станут решающими для понимания, возможен ли прогресс», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он подчеркнув, что перспектива трехстороннего саммита зависит исключительно от готовности сторон к компромиссам.
Ранее Рубио отметил, что ключевой камень преткновения — территориальный вопрос — требует уступок «как от Москвы, так и от Киева».