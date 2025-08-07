США проведут переговоры с Европой и Украиной для сближения позиций с Россией

Рубио: США проведут переговоры с Европой и Украиной

Вашингтон запускает интенсивные консультации с европейскими союзниками и Киевом, пытаясь найти точки соприкосновения с Москвой по украинскому урегулированию, сообщает РИА Новости .

«Переговоры в ближайшие дни станут решающими для понимания, возможен ли прогресс», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнув, что перспектива трехстороннего саммита зависит исключительно от готовности сторон к компромиссам.

Ранее Рубио отметил, что ключевой камень преткновения — территориальный вопрос — требует уступок «как от Москвы, так и от Киева».