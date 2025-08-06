Госсекретарь США назвал переговоры в Кремле «хорошими», но санкции введут

сегодня в 23:51

Территориальные аспекты станут центральным элементом в поисках решения украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова цитирует газета «Известия» .

«Сегодняшние переговоры в Кремле стали хорошим днём для диалога, однако впереди ещё огромный объём работы по урегулированию конфликта», — отметил Рубио.

Так он прокомментировал итоги встречи спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным.

Он также добавил, что перспектива встречи лидеров РФ и США «остается открытой».

Также, по словам Рубио, в ближайшие 24-36 часов Белый дом примет решение о введении вторичных санкций против РФ.