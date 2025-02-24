США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

Вашингтон выступил против антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призвал ее отозвать, заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Белый дом не поддержал проект резолюции, осуждающий Россию.

США призвали отозвать документ. Они порекомендовали принять американский проект резолюции, а котором не осуждается РФ.

Вашингтон впервые с начала СВО не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В тексте Запад выступил с обвинениями в сторону России и потребовал от нее «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

Вместе этого США предложили свой вариант резолюции. В американском документе «действия Украины приравниваются к действиям России».