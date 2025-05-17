США признали роль Святого Престола как площадки для диалога Москвы и Киева

Рубио: Ватикан не возьмет на себя посредничество в украинском конфликте

Госсекретарь США Марко Рубио обозначил позицию Вашингтона о том, что Ватикан не будет выступать медиатором в переговорах по Украине, сообщает ТАСС .

«Святой Престол остается удобной нейтральной площадкой для контактов, но не более того», — заявил Рубио перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи. Американский дипломат поблагодарил Ватикан за помощь в гуманитарных вопросах, включая недавний обмен пленными по формуле «1000 на 1000», достигнутый в Стамбуле.

Ватиканская пресс-служба подтвердила, что во время переговоров Рубио с кардиналом Паролином обсуждались не только украинский кризис, но и ситуация на Ближнем Востоке. При этом источники в Святом Престоле подчеркивают, что миссия кардинала Дзуппи, посетившего в прошлом году Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, носила исключительно гуманитарный характер и не предполагала политического посредничества.

Ранее Папа Лев XIV неоднократно выражал готовность содействовать мирному урегулированию, но после провала многоэтапного плана Дзуппи Ватикан существенно снизил свою активность в этом направлении. Эксперты отмечают, что без прямой поддержки США и ЕС любые мирные инициативы третьих сторон, включая Святой Престол, обречены на маргинализацию в текущих политических реалиях.