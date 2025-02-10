США приостановили разработку мирного плана по Украине из-за Европы

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине для изучения мнения европейских союзников, пишет ТАСС со ссылкой на Telegraph.

«Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — указано в статье.

По данным издания, Вашингтон изучает мнение европейских лидеров для уточнения позиции по завершению украинского конфликта.

Ранее Трамп перепостил фразу из интервью российского президента Владимира Путина о Европе, которая подчинится американскому хозяину.