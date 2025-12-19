США прекращают розыгрыши грин-карт из-за стрельбы в Брауновском университете

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что американские власти приняли решение о приостановке программы розыгрыша грин-карт, так как подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете приехал в Штаты по данной программе, сообщает РИА Новости .

В декабре произошла стрельба в Брауновском университете во время экзаменов. Погибли два человека, еще восемь пострадали. Секретная служба США и ФБР были привлечены для помощи после стрельбы в университете.

«По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — отметила Ноэм.

Она уточнила, что стрелявший в университете Клаудио Невис Валенти прибыл в Штаты по программе DV1 в 2017 году, он получил грин-карту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.