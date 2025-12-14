При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
В результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще восемь пострадали, сообщает РИА Новости.
По данным местных властей, пострадавшие находятся в критическом состоянии.
На территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд произошла стрельба.
Подозреваемый задержан. Известно, что 13 декабря проходил второй день экзаменов по итогам осеннего семестра.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.