Секретная служба США и ФБР помогут после стрельбы в Брауновском университете
Секретная служба США и ФБР были привлечены для помощи после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, пишет РИА Новости.
«…мы предоставим все необходимые возможности», — подчеркнул глава ФБР Кэш Патель.
В результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще восемь пострадали.
По данным местных властей, пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Известно, что 13 декабря проходил второй день экзаменов по итогам осеннего семестра.
