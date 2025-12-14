сегодня в 05:34

Секретная служба США и ФБР помогут после стрельбы в Брауновском университете

Секретная служба США и ФБР были привлечены для помощи после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, пишет РИА Новости .

«…мы предоставим все необходимые возможности», — подчеркнул глава ФБР Кэш Патель.

В результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, еще восемь пострадали.

По данным местных властей, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Известно, что 13 декабря проходил второй день экзаменов по итогам осеннего семестра.

