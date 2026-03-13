США предложили награду до 10 млн долларов за данные о лидерах Ирана

США объявили награду до 10 млн долларов за информацию о ключевых фигурах иранского руководства. Соответствующее заявление было опубликовано программой Госдепартамента «Reward for Justice» в соцсети, сообщает РБК .

В список разыскиваемых лиц вошли новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, руководитель администрации Верховного лидера Али Асгар Хеджази, секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани, старший военный советник Яхья Рахим Сафави, а также главы МВД и министерства разведки Эскандар Момени и Исмаил Хатиб.

Программа предусматривает не только денежное вознаграждение, но и возможность релокации для обеспечения безопасности информаторов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ «немного помогает» Ирану, отметив, что Штаты, в свою очередь, помогают Украине.

