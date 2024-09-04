США ожидают, что Монголия будет выполнять международные обязательства по МУС

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американская администрация понимает, в каком положении находится Монголия, но ожидает от нее выполнения международных обязательств, принятых в рамках Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС .

Мэттью Миллер прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Монголию, которая является участником МУС.

«Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями (РФ и КНР), но мы считаем важным, чтобы она продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире», — уточнил чиновник.

Он добавил, что Вашингтон рассчитывает и дальше поддерживать Улан-Батор, но при этом считает важным, чтобы он выполнял принятые международные обязательства.

По его словам, если власти Монголии будут общаться с РФ, то они должны ясно дать понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Путин прилетел в Улан-Батор 2 сентября, чтобы поучаствовать в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских сил над японскими милитаристами. Его визит завершился 3 сентября.

В Монголии действует статут МУС, который ранее выдал ордер на арест Путина. Но страна приняла у себя российского лидера, не обратив внимания на данный документ.