США освободят россиянина Винника в обмен на Фогеля, подтвердил его адвокат

В США освободят из тюрьмы россиянина Александра Винника и оправят его в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, заявил RT адвокат российского заключенного. Ранее западные СМИ писали , что из тюрьмы в США освободят именно Винника, отбывающего наказание за криптомошенничество.

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.

В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.