Названо имя россиянина, которого могут обменять на американца Фогеля

РФ может обменять на освобожденного американца Майка Фогеля россиянина Александра Винника. Его подозревают в причастности к краже кошелька на 80 тыс. биткоинов (около 7,5 млрд долларов) у японской биржи Mt. Gox, сообщает Baza .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что россиянин, находящийся в заключении в Соединенных Штатах, может вернуться в Россию после освобождения из тюрьмы американца Марка Фогеля. Имя соотечественника не называется.

В американских тюрьмах сидят около 50 граждан РФ. Однако особое внимание притягивает один из бывших глав криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник.

Его арестовали европейские спецслужбы в сотрудничестве с агентами ФБР в 2017 году в Греции. Затем Винника экстрадировали во Францию. В августе 2022 года мужчину выдали Соединенным Штатам.

По версии силовиков США, преступники из РФ использовали биржу BTC-e для содействия торговле запрещенными веществами, вымогательства и воровства личных данных.

В 2024 году Винник признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег. В тот момент он был под арестом в Соединенных Штатах.

Адвокат Винника Аркадий Бух поделился, что 11 февраля в американском суде по делу Винника появилась тайная информация. Судья запретил ее обсуждать. Юрист занимается «лоббированием» освобождения россиянина.

Винника, как сообщает Baza, связывают с криптовалютным кошельком. На нем содержится около 80 тыс. биткоинов. Эти цифровые активы, предположительно, похитили с японской биржи Mt. Gox в 2011 году.