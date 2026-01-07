США опять отказались защищать Украину

Politico: США не подписали документ о гарантиях безопасности для Украины

Представители Соединенных Штатов не подписали совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» во французском Париже. Оптимистичные слова, произнесенные во время заседания, не повлияли на мнение США о поддержке Киева и ЕС, сообщает Lenta со ссылкой на материал Politico.

Главы европейских государств надеялись, что Соединенные Штаты подпишут совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины. Но последний вариант декларации приняли только участники «коалиции желающих».

Подробности участия Соединенных Штатов в «многонациональных силах на Украине» удалили из прошлой версии проекта. В том документе было указано, что США якобы должны «поддержать силы в случае нападения». Также они были обязаны помогать в сборе разведывательной информации, обеспечивать материально-техническими средствами.

6 января главы государств «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск на Украине. Это произойдет после подписания мира с Москвой.

