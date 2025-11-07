США официально сняли санкции с лидера Сирии аш-Шараа

Минфин США официально подтвердил, что с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа сняты все санкции в связи с его скорым приездом в США, сообщает РИА Новости .

США сняли санкции с аш-Шараа в связи с тем, что в скором времени он приедет в Вашингтон для переговоров с американским лидером.

Ранее Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию о временном снятии ограничительных мер с сирийского президента. Данный документ поддержали 14 стран, в том числе Россия. Проголосовавших против снятия санкций не было.

Трамп планирует встретиться с аш-Шараа 10 ноября.

Ранее с президентом Сирии встретился российский лидер Владимир Путин. Во время этих переговоров поднимались вопросы сотрудничества между странами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.