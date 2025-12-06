США одобрили продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб

Госдеп США одобрил возможную продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39 за почти 112 млн долларов, сообщает РИА Новости .

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея бомб малого диаметра GBU-39/B SDB-I и сопутствующего оборудования на сумму 111,8 миллиона долларов США», — сообщается в заявлении Пентагона.

Отмечается, что это дополнит предыдущий контракт, в соответствии с которым Южная Корея запросила приобретение 387 бомб.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что агентство пока не обсуждает возобновления прямых рейсов из РФ в Японию и Южную Корею. При этом в конце октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что Москва обсуждала идею возобновления прямых авиарейсов с Сеулом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.