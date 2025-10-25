США не поддержали антироссийское заявление от Украины в ООН

Американские представители в ООН не поддержали заявление Украины, которая обвинила РФ в нарушении Устава организации, сообщает ИА «Регнум» .

Киев отметил, что Москва ведет якобы ничем не спровоцированный военный конфликт, а проведение РФ заседания Совбеза о будущем ООН оскорбляет устав. Об этом страна сказала перед началом заседания.

С Украиной по этому вопросу согласились свыше 40 государств, среди которых ЕС, Британия, Канада, Австралия, Грузия, Япония, Франция, Словакия и т. д. А Штаты отказались от поддержки данного украинского заявления.

Кроме того, 23 сентября в ООН Штаты также не присоединились заявлению нескольких стран против РФ.

Ранее глава МИД дел России Сергей Лавров заявил, западные государства, пренебрегая принципом объективности и продвигая исключительно собственные нацинтересы, нарушают положения ООН.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.