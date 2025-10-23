Лавров заявил, что западные страны попирают Устав ООН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена и впредь настаивать на том, чтобы будущий глава ООН уделял повышенное внимание обозначенной проблематике, пишет ТАСС .

По словам Лаврова, западные государства, пренебрегая принципом объективности и продвигая исключительно собственные национальные интересы, нарушают положения Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Россия будет продолжать добиваться от будущего Генерального секретаря ООН более пристального рассмотрения данного вопроса.

Он обратил внимание на то, что организация, созданная 80 лет назад в совершенно иных геополитических реалиях, «в настоящее время не в полной мере отражает сложившийся международный баланс сил и нуждается в реформировании».

«При рассмотрении вопроса модернизации Организации важно держать в фокусе внимания и кадровую ситуацию в ее Секретариате, где сильно перепредставлены страны „коллективного Запада“. Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 Устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в Секретариате ООН», — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва является сторонником подхода, предусматривающего повышение роли и значимости стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, включая наиболее важный из них — Совет Безопасности.

В заключение глава МИД РФ отметил, что, несмотря на существующий кризис в ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности, организация «справилась с возложенной на нее важнейшей задачей — предотвратила новый разрушительный конфликт планетарного масштаба», продемонстрировав при этом значительный запас прочности в условиях сохраняющихся противоречий между ведущими мировыми державами.

