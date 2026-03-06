США намерены ослабить Иран и сопровождать суда через Ормузский пролив

Глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединенные Штаты планируют сначала ослабить Иран, а затем станут сопровождать суда через Ормузский пролив, «когда это будет разумно».

«Так быстро, как мы только сможем», — ответил Райт на вопрос, как быстро корабли ВМС США смогут начать сопровождать суда в проливе.

Он подчеркнул, что сначала Вашингтону необходимо значительно ограничить Ирану возможности создавать проблемы, после чего, «когда это будет разумно», американские корабли будут сопровождать суда через проливы. Транспортировка энергоресурсов возобновится.

Райт добавил, что в настоящее время все военные ресурсы США направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред своим соседям и американцам в регионе».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.

