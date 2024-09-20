США имитировали пуск ракеты Minuteman III

сегодня в 23:03

Электронный пуск произошел на базе ВВС США Оффатт в Небраске. По словам американских военных, это стало посланием союзникам и противникам США.

«Обеспечение устойчивости и возможностей наших ядерных сил не только позволяет гражданам США спокойно спать по ночам, но и обеспечивает глобальную стабильность», — сказал представитель 625-й эскадрильи Раун Карнли.

В июне 2024 года американские военные запустили Minuteman III в реальном формате, но без боезаряда.

Minuteman III является межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования. Пентагон располагает 400 такими ракетами, способными нести ядерное оружие.