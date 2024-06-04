«Ядерные силы готовы»: США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III

Ракета не несла ядерного оружия. Прошедший запуск Minuteman III — первое из двух ракетных испытаний, запланированных на эту неделю. Второй пуск пройдет 6 июня.

«Испытания проводились для демонстрации того, что ядерные силы страны надежны и готовы к действию», — цитирует издание заявление на сайте американских космических сил.

В сумме такую ракету США испытывали уже более 300 раз. Дальность полета снаряда — 15 тысяч километров, он может нести на себе 1-3 боеголовки мощностью до 0,6 мегатонны.