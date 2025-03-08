США и Россия разменяют санкции на разрешение украинского конфликта

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Белый дом может смягчить энергетические санкции против России

Белый дом может смягчить энергетические санкции против России, если Москва пойдет на уступки по урегулированию конфликта по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», — указано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп обозначил позицию по дальнейшей поддержке Украины, которая связана со стремлением Киева перейти к мирным переговором с Россией.

При этом глава Белого дома не исключает вариант с введением антироссийских санкций вплоть до прекращения огня или окончательного урегулирования конфликта на Украине.