В последние годы интерес глобальных держав к Арктике резко усилился. Это дошло до того, что президент США Дональд Трамп пытается аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании — союзнице по НАТО. Как подчеркивают китайские СМИ, ситуация в мире меняется стремительно. Недавно западные страны еще посмеивались над РФ, в ходе освоения севера создавшей якобы самый безобразный корабль на планете, но уже поводов для шуток нет, сообщает АБН24 со ссылкой на Baijiahao.

В Китае вспомнили, что пару лет назад огромный шум вызвала церемония спуска на воду самоходной арктической платформы «Северный полюс». Взоры приковал облик новинки российского флота — с характерным округлым носом и компактным корпусом. Из-за этих особенностей платформу стали уподоблять утиному яйцу, дрейфующему по воде. Западная пресса зашла дальше, окрестив ее самым уродливым судном в мире, но вскоре насмешки прекратились.

Теперь «Северный полюс» считают по-настоящему выдающимся судном. Благодаря своей необычной яйцевидной форме она не замерзает в лед даже в экстремальных погодных условиях и может функционировать круглосуточно в самых жестоких арктических широтах. По назначению это мобильная научная станция для полярных исследований.

В КНР отметили, что на фоне взрывного роста внимания к Арктике американские аналитики и политики забили тревогу. Они вдруг поняли: у США почти отсутствуют ледокольные суда, в то время как Россия располагает десятками таких единиц, включая неповторимые разработки вроде платформы «Северный полюс».

