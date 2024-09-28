Spiegel: выступление Зеленского на встрече с Трампом оказалось позором

Выступление Владимира Зеленского на встрече с кандидатом в президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом стало позором для украинского лидера, передает Газета.ru .

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США», — пишет немецкий журнал Spiegel.

В статье отметили, что Зеленскому не удалось добиться каки-либо конкретных результатов в США. Белый дом сдержанно встретил украинский «план победы» и не разрешил Киеву наносить удары вглубь России западным оружием.

Из материала следует, что встреча Трампа и Зеленского показала, что между политиками «нет химии». Президент Украины «пытался выглядеть расслабленным, контролируя черты лица», когда Трамп рассказывал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне утром экс-президент США провел встречу с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. Украинский лидер назвал встречу с Трампом детальной и продуктивной, а американский политик не стал исключать свой визит на Украину.