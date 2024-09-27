Дональд Трамп не исключил возможности своего визита на Украину

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не исключил своего визита на Украину в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского, сообщает ТАСС .

«Я приеду», — ответил Трамп украинскому лидеру на приглашение посетить страну.

При этом бывший американский президент не уточнил, когда готов отправиться на Украину.

В пятницу утром Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. В случае победы на выборах американского президента политик пообещал урегулировать российско-украинский конфликт еще до церемонии инаугурации.