Дональд Трамп не исключил возможности своего визита на Украину
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не исключил своего визита на Украину в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
«Я приеду», — ответил Трамп украинскому лидеру на приглашение посетить страну.
При этом бывший американский президент не уточнил, когда готов отправиться на Украину.
В пятницу утром Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. В случае победы на выборах американского президента политик пообещал урегулировать российско-украинский конфликт еще до церемонии инаугурации.