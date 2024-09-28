Зеленский назвал детальной и продуктивной встречу с Трампом в Нью-Йорке

Украинский президент Владимир Зеленский назвал детальной и продуктивной встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает «Царьград» .

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему „план победы“. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа», — заявил украинский лидер на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что встреча с американским политиком продолжалась около часа и была «очень продуктивной и детальной».

Утром 27 сентября Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах президента США урегулирует украинский конфликт еще до церемонии инаугурации.

Кроме того, Трамп не стал исключать свой визит на Украину в ответ на приглашение Зеленского посетить страну.