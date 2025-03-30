Послевоенный период в Европе сменяется предвоенным, и Германия должна быть готова к отправке своих граждан на фронт. Бундесверу требуются не только оружие и финансы, но и человеческие ресурсы, сообщает «Газета.ru» .

«Это момент, когда идея вечного мира, которая так долго казалась реалистичной и естественной, оказывается иллюзией», — пишет немецкий портал Der Spiegel.

По мнению журналистов, мысль о том, что немецкие военнослужащие могут участвовать в борьбе за независимость Украины, кажется фантастической, но ее нельзя исключать. Подобные предположения могут сделать развитие конфликта более предсказуемым для президента России Владимира Путина.

Из материала следует, что для обновленного Бундесвера нужны будут не только деньги и оружие, но и люди, которые способны обеспечить безопасность страны в ЧС. По некоторым оценкам, потребуется минимум 50 тыс., а по другим — 90 тыс. военнослужащих.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Евросоюз сформировать команду переговорщиков и назначить специального посланника для урегулирования украинского конфликта.