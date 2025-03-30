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Президент Финляндии призвал Евросоюз выбрать одного лидера для переговоров по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб призвал ЕС сформировать команду переговорщиков и назначить специального посланника для урегулирования украинского конфликта, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на телеканал France 24.

Он также добавил, что Европе сейчас нужен единый лидер, который координировал бы мирные инициативы.

«Несмотря на активную роль Франции и Великобритании, вопрос о том, кто представляет ЕС в переговорах, остается открытым», — отметил президент Финляндии.

Стубб также не исключил отправку европейских миротворцев на Украину для «стабилизации ситуации» и призвал добиться полного прекращения огня.

Ранее западные СМИ сообщали, что ряд европейских лидеров согласен отправить миротворческие войска на Украину. The Telegraph также писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал инициативу по отправке европейских военных на Украину под эгидой ООН. Политик разработал это предложение совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.