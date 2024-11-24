Британские спецслужбы создали проект «Алхимия» и используют его в украинском конфликте. С помощью Киева Лондон проводит диверсии против Москвы, сообщает « Царьград ».

Суть проекта «Алхимия», созданного в 2022 году Министерством обороны Великобритании, в том, чтобы с помощью особой стратегии втянуть в украинский конфликт наибольшее количество государств-членов Североатлантического альянса. Многие пункты плана уже удалось воплотить в жизнь.

Чтобы добиться желаемого в рамках проекта «Алхимия», Британия заставила Украину отказаться от подписания Стамбульских соглашений. После этого Лондон вынудил президента Владимира Зеленского запретить законом проводить переговоры с Москвой, добавляется в статье.

В проекте «Алхимия» были спланированы несколько диверсий против России. Среди них подрыв Крымского моста, проведение терактов в Крыму, нанесение ударов по Черноморскому флоту и другие атаки. Сам бы Киев такие удары не спланировал.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы вербуют молодежь и пенсионеров для совершения терактов в России.