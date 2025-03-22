Спецпосланник Уиткофф заявил, что Киев согласился провести выборы

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине, сообщает РИА Новости .

«Они согласились на это. Выборы на Украине будут», — заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае 30-дневнного перемирия Украина не будет отменять военное положение. В том числе в стране не планируют проводить выборы.

Украина в настоящий момент не готова возвращаться в режим мирного времени, никакого плана по нормализации жизни в стране власти не разрабатывают, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.