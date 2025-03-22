Спецпосланник Трампа: у России нет планов атаковать Европу

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у РФ планов атаки на страны Европы, сообщает РИА Новости .

«Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о том, видит ли он желание со стороны РФ атаковать европейские страны.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков сообщил, что Европа будет сохранять видимость жесткой позиции в отношении России до заключения крупного договора по безопасности с США, но экономические и политические кризисы заставят искать компромиссы.

Он добавил, что зависимость Европы от США в военной сфере остается ключевым фактором давления со стороны Вашингтона.