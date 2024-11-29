Спецназ применил водометы и слезоточивый газ на акции в Тбилиси

Грузинский спецназ против участников акции протеста около парламента в Тбилиси водометы и слезоточивый газ, сообщает SHOT .

Во время столкновений в Тбилиси перед зданием парламента пострадали три сотрудника МВД.

Ранее сообщалось, что возмущенные люди уже перекрыли проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.

Акции протеста также проходят в городе Кутаиси и Батуми. На местах работают правоохранительные органы.