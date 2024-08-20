Командир спецназа «Ахмат» заявил об остановке ВСУ во всей Курской области

сегодня в 12:54

Украинские войска остановлены во всех районах Курской области, передает РИА Новости заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Он добавил, что большая часть ресурсов ВСУ выведена из строя. До этого российские войска остановили продвижение украинских бойцов в Суджанском районе Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию России 6 августа. Тогда украинские солдаты вместе с западными наемниками перешли госграницу. В атаке участвовали 10 тыс. человек.

Ранее актер Евгений Шишов погиб на СВО, защищая Курскую область от ВСУ. Ему было 42 года.