Актер российского кино Евгений Шишов погиб в Курской области, отражая атаку ВСУ на регион, исполнителю эпизодических ролей было 42 года, сообщает портал kino-teatr.ru .

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится на сайте в карточке актера, которая обновлена 20 августа 2024 года.

Гибель актера подтвердили его коллеги по цеху. При этом точная дата его смерти пока не сообщается. Последний раз Евгений что-либо публиковал в соцсетях почти месяц назад — 31 июля. Где и когда состоится церемония прощания, не уточняется.

Российский зритель знает Евгения Шишова по ролям в проектах «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка» и «Невский». Всего за карьеру он успел поработать в 19 проектах.

Киевский режим вторгся в Курскую область 6 августа. С этого времени российские военнослужащие защищают родную землю в этом регионе и уже переломили ход событий в свою сторону. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил совершить вторжение под Курсков из-за бездействия Запада.