Зеленский назвал неожиданного виновника вторжения ВСУ в Курскую область
Зеленский: ВСУ напали на Курскую область из-за бездействия Запада
Фото - © Телнграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ вторглись в Курскую область из-за отсутствия военной помощи со стороны Запада. По его мнению, теперь союзники Киева должны как можно быстрее ему помогать, сообщает «Царьград».
Украинский лидер утверждает, что бойцам ВСУ пришлось войти на территорию РФ, чтобы пресечь вероятность обстрела своих территорий.
По словам Зеленского, из-за «промедления партнеров Украины» у российских сил также возрастает наступательный потенциал.
При этом украинский президент отметил, что умолчал о подготовке атаки на Курскую область, потому что Запад воспринял бы эти действия как пресечение «самой красной из всех красных линий».