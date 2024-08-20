сегодня в 11:30

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ вторглись в Курскую область из-за отсутствия военной помощи со стороны Запада. По его мнению, теперь союзники Киева должны как можно быстрее ему помогать, сообщает «Царьград» .

Украинский лидер утверждает, что бойцам ВСУ пришлось войти на территорию РФ, чтобы пресечь вероятность обстрела своих территорий.

По словам Зеленского, из-за «промедления партнеров Украины» у российских сил также возрастает наступательный потенциал.

При этом украинский президент отметил, что умолчал о подготовке атаки на Курскую область, потому что Запад воспринял бы эти действия как пресечение «самой красной из всех красных линий».